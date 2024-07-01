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«Англия ужасна четвёртый матч подряд». Невилл ярко высказался об игре сборной на Евро

«Англия ужасна четвёртый матч подряд». Невилл ярко высказался об игре сборной на Евро
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне футбольный эксперт Гари Невилл прокомментировал игру сборной Англии в матче 1/8 финала Евро-2024 со Словакией.

«Нам дико повезло, и мы должны благодарить звёзды, смотреть на небо и благодарить их за всё, потому что мы играли ужасно. Мы играем ужасно уже четвёртый матч подряд, и даже в дополнительное время мы не играли хорошо, мы будто тянули Словакию на себя, им не повезло в конце. Теперь сборная должна что-то кардинально изменить.

Я рад за Саутгейта. Мы все знаем его в студии, он замечательный парень, очень честный, но он скоро поймёт, что был на волоске», — приводит слова Невилла ITV.com.

Напомним, Англия проигрывала словакам и лишь гол Беллингема на 90+5-й минуте спас сборную, переведя встречу в овертайм, в начале которого Гарри Кейн забил второй гол сборной и принёс Англии победу в матче.

Реакция английских фанатов на гол Беллингема

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