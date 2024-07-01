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«Прыгнули выше головы». Семшов рассказал, чего не хватило сборной Грузии на Евро-2024

«Прыгнули выше головы». Семшов рассказал, чего не хватило сборной Грузии на Евро-2024
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Экс-полузащитник сборной России Игорь Семшов прокомментировал крупное поражение сборной Грузии от национальной команды Испании (1:4) в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2024.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
30 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
4 : 1
Грузия
0:1 Ле Норман – 18'     1:1 Родри – 39'     2:1 Руис – 51'     3:1 Уильямс – 75'     4:1 Ольмо – 83'    

«Сборная Грузии прыгнула выше головы, вышли из группы, а это уже можно считать успехом. Они выглядели неплохо. Мне кажется, что им не хватило нескольких опытных футболистов, которые играют на больших турнирах — в Лиге чемпионов и Лиге Европы», — сказал Семшов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Сборная Грузии на чемпионате Европы — 2024 в Германии дебютировала на крупных мировых турнирах, пробившись на Евро впервые в истории. В группе F с участие Португалии, Турции и Чехии грузины заняли третье место, после стартового поражения от Турции (1:3) набрав четыре очка благодаря ничьей с командой Чехии (1:1) и победе со счётом 2:0 над португальцами.

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