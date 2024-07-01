Португалия — Словения: во сколько начало матча 1/8 финала Евро-2024, где смотреть игру

Сегодня, 1 июля, на стадионе «Дойче Банк Парк» (Франкфурт-на-Майне, Германия) состоится матч 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Португалии и Словении. Встречу будет обслуживать бригада рефери во главе с Даниэле Орсато из Италии. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Трансляцию матча Португалия – Словения можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko и на телеканале «Матч ТВ».

Сборная Португалии набрала шесть очков и заняла первое место в группе F с участием национальных команд Турции, Грузии и Чехии. После побед над чехами (2:1) и турками (3:0) португальцы уступили сборной Грузии (0:2).

Сборная Словении набрала три очка стала третьей в группе C, где её соперниками были Англия, Дания и Сербия. Все свои матчи словенцы завершили вничью — 1:1 с командами Дании и Сербии, 0:0 с англичанами.