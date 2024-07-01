ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Франция — Бельгия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Талалаев: результат матча Франция — Бельгия будет зависеть от невезения Мбаппе и Лукаку

Талалаев: результат матча Франция — Бельгия будет зависеть от невезения Мбаппе и Лукаку
Аудио-версия:
Комментарии

Экс главный тренер подмосковных «Химок» Андрей Талалаев поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2024 между сборными Франции и Бельгии. «Трёхцветные» и «красные дьяволы» сыграют между собой 1 июля в немецком Дюссельдорфе, игра начнётся в 19:00 мск.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
01 июля 2024, понедельник. 19:00 МСК
Франция
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Обе команды сейчас почувствуют, что такое не занимать первые места в группе, что такое не играть каждый матч на максимум и не забивать голы. Ждал эти сборные на более поздней стадии турнира, так как они достойны этого. Результат матча будет зависеть от того, у кого быстрее закончится невезение — у Мбаппе или великого и большого Лукаку, — сказал Талалаев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе на групповом этапе чемпионата Европы — 2024 забил один гол, при этом футболист получил травму лица, из-за которой вынужден играть в специальной маске. Форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку на групповом этапе трижды отправил мяч в сетку ворот соперников, но ни один из этих голов по различным причинам не был засчитан.

Материалы по теме
«Абсолютный ужас». Мбаппе отреагировал на игру в защитной маске на лице
Календарь Евро-2024
Турнирная сетка Евро-2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android