Франция — Бельгия: статистика личных встреч, история противостояний

Сегодня, 1 июля, состоится матч 1/8 финала чемпионата Европы, в котором встретятся сборные Франции и Бельгии. Игра пройдёт на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе. В качестве главного арбитра встречи выступит Гленн Нюберг из Швеции. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

По итогам группового этапа Евро-2024 сборная Франции набрала пять очков и заняла второе место в квартете D. Бельгийская национальная команда заработала четыре очка и расположилась на второй строчке в квартете E. Победитель данной пары в 1/4 финала встретится с победителем пары Португалия — Словения.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с историей личных встреч сборных Бельгии и Франции.

— Всего матчей: 75.

— Побед Франции: 26.

— Побед Бельгии: 30.

— Ничьих: 19.

— Разница мячей: 162-131 в пользу Бельгии.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.