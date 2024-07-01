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Франция — Бельгия: статистика личных встреч, история противостояний

Франция — Бельгия: статистика личных встреч, история противостояний
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Сегодня, 1 июля, состоится матч 1/8 финала чемпионата Европы, в котором встретятся сборные Франции и Бельгии. Игра пройдёт на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе. В качестве главного арбитра встречи выступит Гленн Нюберг из Швеции. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
01 июля 2024, понедельник. 19:00 МСК
Франция
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По итогам группового этапа Евро-2024 сборная Франции набрала пять очков и заняла второе место в квартете D. Бельгийская национальная команда заработала четыре очка и расположилась на второй строчке в квартете E. Победитель данной пары в 1/4 финала встретится с победителем пары Португалия — Словения.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с историей личных встреч сборных Бельгии и Франции.

— Всего матчей: 75.

— Побед Франции: 26.

— Побед Бельгии: 30.

— Ничьих: 19.

— Разница мячей: 162-131 в пользу Бельгии.

Календарь Евро-2024
Турнирная сетка Евро-2024

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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