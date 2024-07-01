Мбаппе — о матче 1/8 финала Евро-2024 с Бельгией: домой никто не хочет

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе высказался в преддверии матча 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 с национальной командой Бельгии.

«Домой никто не хочет. Мы ещё не готовы отправиться на каникулы. Мы готовы, мы знаем, на что подписались, понимаем, что с Бельгией будет очень сложно, но у нас правильная команда, правильные игроки, и весь состав готов к вызову. Покажем это на поле», — приводит слова Мбаппе официальный сайт УЕФА.

Напомним, игра между Францией и Бельгией состоится сегодня, 1 июля. Матч пройдёт на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе. В качестве главного арбитра встречи выступит Гленн Нюберг из Швеции. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. По итогам группового этапа Евро-2024 сборная Франции набрала пять очков и заняла второе место в квартете D. Бельгийская национальная команда заработала четыре очка и расположилась на второй строчке в квартете E. Победитель данной пары в 1/4 финала встретится с победителем пары Португалия — Словения.