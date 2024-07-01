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Франция — Бельгия. Прямая трансляция
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Мбаппе — о матче 1/8 финала Евро-2024 с Бельгией: домой никто не хочет

Мбаппе — о матче 1/8 финала Евро-2024 с Бельгией: домой никто не хочет
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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе высказался в преддверии матча 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 с национальной командой Бельгии.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
01 июля 2024, понедельник. 19:00 МСК
Франция
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Домой никто не хочет. Мы ещё не готовы отправиться на каникулы. Мы готовы, мы знаем, на что подписались, понимаем, что с Бельгией будет очень сложно, но у нас правильная команда, правильные игроки, и весь состав готов к вызову. Покажем это на поле», — приводит слова Мбаппе официальный сайт УЕФА.

Календарь Евро-2024
Турнирная сетка Евро-2024

Напомним, игра между Францией и Бельгией состоится сегодня, 1 июля. Матч пройдёт на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе. В качестве главного арбитра встречи выступит Гленн Нюберг из Швеции. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. По итогам группового этапа Евро-2024 сборная Франции набрала пять очков и заняла второе место в квартете D. Бельгийская национальная команда заработала четыре очка и расположилась на второй строчке в квартете E. Победитель данной пары в 1/4 финала встретится с победителем пары Португалия — Словения.

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