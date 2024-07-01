Джуд Беллингем поделился эмоциями от своего гола в ворота Словакии в 1/8 финала Евро-2024

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем поделился эмоциями от своего гола, забитого ударом через себя на 90+5-й минуте матча 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 со Словакией. Мяч Джуда перевёл игру в дополнительное время, где англичане смогли забить второй гол и одержать волевую победу со счётом 2:1.

«Ты в 30 секундах от того, чтобы отправиться домой, чувствуя, что подвёл свою нацию, но один удар по мячу — и всё замечательно. Это чувство, которое я не хочу испытывать, но когда оно приходит — это прекрасное ощущение», — приводит слова Беллингема пресс-служба УЕФА.

Таким образом, сборная Англии вышла в четвертьфинал Евро-2024. В следующей стадии англичане сыграют с национальной командой Швейцарии. Словаки вылетели из турнира.