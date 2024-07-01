ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Франция — Бельгия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джуд Беллингем поделился эмоциями от своего гола в ворота Словакии в 1/8 финала Евро-2024

Джуд Беллингем поделился эмоциями от своего гола в ворота Словакии в 1/8 финала Евро-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем поделился эмоциями от своего гола, забитого ударом через себя на 90+5-й минуте матча 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 со Словакией. Мяч Джуда перевёл игру в дополнительное время, где англичане смогли забить второй гол и одержать волевую победу со счётом 2:1.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
30 июня 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Англия
Окончен
2 : 1
ДВ
Словакия
0:1 Шранц – 25'     1:1 Беллингем – 90+5'     2:1 Кейн – 91'    

«Ты в 30 секундах от того, чтобы отправиться домой, чувствуя, что подвёл свою нацию, но один удар по мячу — и всё замечательно. Это чувство, которое я не хочу испытывать, но когда оно приходит — это прекрасное ощущение», — приводит слова Беллингема пресс-служба УЕФА.

Таким образом, сборная Англии вышла в четвертьфинал Евро-2024. В следующей стадии англичане сыграют с национальной командой Швейцарии. Словаки вылетели из турнира.

Календарь матчей Евро-2024
Сетка плей-офф Евро-2024
Материалы по теме
«Один из лучших голов в истории сборной Англии». Кейн — о мяче Беллингема словакам
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android