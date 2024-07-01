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Шранц — о Евро-2024: у Словакии может не быть ещё одного такого шанса написать историю

Шранц — о Евро-2024: у Словакии может не быть ещё одного такого шанса написать историю
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Нападающий сборной Словакии Иван Шранц прокомментировал вылет своей национальной команды с чемпионата Европы — 2024. Напомним, словаки уступили сборной Англии (1:2) в матче 1/8 финала турнира, а Шранц стал единственным автором гола в составе Словакии.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
30 июня 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Англия
Окончен
2 : 1
ДВ
Словакия
0:1 Шранц – 25'     1:1 Беллингем – 90+5'     2:1 Кейн – 91'    

«Это мой третий гол на турнире, но что с того? Могло бы быть красиво, здорово, но в последний момент мы проиграли. Нам не на что злиться, мы с этим разберёмся. Но, возможно, мы будем жалеть об этом всю оставшуюся жизнь. У нас может не быть ещё одного такого шанса написать историю», — приводит слова Шранца пресс-служба УЕФА.

Таким образом, сборная Англии вышла в четвертьфинал Евро-2024. В следующей стадии англичане сыграют с национальной командой Швейцарии. Словаки вылетели из турнира.

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