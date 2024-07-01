Игорь Гаврилин покинул пост главного тренера ЖФК «Ростов»

Пресс-служба женского футбольного клуба «Ростов» объявила, что Игорь Гаврилин покинул пост главного тренера команды. Специалист возглавлял команду с января 2024 года.

В текущем сезоне Суперлиги женская команда «Ростова» под его руководством провела 12 матчей и набрала 10 очков, расположившись на девятом месте турнирной таблицы.

Игорь Гаврилин ранее работал тренером в «Сатурне» и «Сатурне-2», а также в нескольких женских командах. В бытность футболистом он выступал за московское «Динамо», «Шинник», «Химки», «Рязань», «Сатурн», «Титан», «Метеор», «Знамя труда», «Коломну» и ряд других российских клубов. Также у Гаврилина был зарубежный опыт — в период с 1994 по 1995 год он выступал за израильский «Хапоэль» (Бат-Ям).