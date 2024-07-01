Дешам — о матче с Бельгией: Франция должна быть готова к потенциальной серии пенальти

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался в преддверии матча 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 с национальной командой Бельгии.

«Мы должны подготовиться к потенциальной серии пенальти. Мы располагаем соответствующей информацией о соперниках, а также знаем, кто на что способен у нас. Но моя задача — сделать так, чтобы дело не дошло до 11-метровых», — приводит слова Дешама официальный сайт УЕФА.

Напомним, игра между Францией и Бельгией состоится сегодня, 1 июля. Матч пройдёт на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе. В качестве главного арбитра встречи выступит Гленн Нюберг из Швеции. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. По итогам группового этапа Евро-2024 сборная Франции набрала пять очков и заняла второе место в квартете D. Бельгийская национальная команда заработала четыре очка и расположилась на второй строчке в квартете E. Победитель данной пары в 1/4 финала встретится с победителем пары Португалия — Словения.