Тренер сборной Словакии Кальцона высказался о голе Джуда Беллингема в 1/8 финала Евро-2024

Главный тренер сборной Словакии Франческо Кальцона высказался о голе полузащитника сборной Англии Джуда Беллингема на 90+5-й минуте матча 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 со Словакией. Мяч Джуда перевёл игру в дополнительное время, где англичане смогли забить второй гол и одержать волевую победу со счётом 2:1.

«Мы пропустили гол, когда до конца матча оставалось всего несколько секунд, от футболиста, который играет за мадридский «Реал». Это вопрос нескольких сантиметров — и ты наказан. Возможно, мы могли бы обороняться в этом моменте лучше, но такое случается», — приводит слова Кальцоны пресс-служба УЕФА.

Таким образом, сборная Англии вышла в четвертьфинал Евро-2024. В следующей стадии англичане сыграют с национальной командой Швейцарии. Словаки вылетели из турнира.