«Ливерпуль» отказался от трансфера Гордона из-за условия «Ньюкасла» — The Telegraph

Английский «Ливерпуль» отказался от идеи приобретения 23-летнего нападающего «Ньюкасл Юнайтед» и сборной Англии Энтони Гордона, сообщает The Telegraph.

По информации источника, мерсисайдцы отказались от покупки Гордона из-за требования «сорок» включить в сделку защитника «красных» Джарелла Куансу. В «Ливерпуле» не рассматривают варианты с уходом 21-летнего воспитанника.

Напомним, на групповом этапе Евро-2024 Гордон принял участие в матче 3-го тура со Словенией (0:0). В этой игре футболист провёл на поле одну минуту.

В минувшем клубном сезоне Гордон принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.