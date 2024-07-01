Тедеско — о матче 1/8 финала Евро-2024 с Францией: нам понадобится не один план на игру

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско высказался в преддверии матча 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 с национальной командой Франции.

«Должен ли я рассказать вам о нашем плане на матч? Не думаю, что сейчас подходящий момент, но, разумеется, он у нас есть. Нужно больше, чем один план, а именно — способность к адаптации», — приводит слова Тедеско официальный сайт УЕФА.

Напомним, игра между Францией и Бельгией состоится сегодня, 1 июля. Матч пройдёт на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе. В качестве главного арбитра встречи выступит Гленн Нюберг из Швеции. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. По итогам группового этапа Евро-2024 сборная Франции набрала пять очков и заняла второе место в квартете D. Бельгийская национальная команда заработала четыре очка и расположилась на второй строчке в квартете E. Победитель данной пары в 1/4 финала встретится с победителем пары Португалия — Словения.