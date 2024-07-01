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Главный тренер сборной Словакии Кальцона высказался об игре своей команды на Евро-2024

Главный тренер сборной Словакии Кальцона высказался об игре своей команды на Евро-2024
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Главный тренер сборной Словакии Франческо Кальцона высказался об игре своей команды после вылета с чемпионата Европы — 2024. Напомним, словаки уступили в дополнительное время матча 1/8 финала турнира сборной Англии со счётом 1:2 (1:1 – основное время).

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
30 июня 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Англия
Окончен
2 : 1
ДВ
Словакия
0:1 Шранц – 25'     1:1 Беллингем – 90+5'     2:1 Кейн – 91'    

«Я хочу ещё раз сказать, как горжусь своей командой. Я сказал им, что они проделали отличную работу, они были фантастичны. Мы были наравне со всеми соперниками, играли в атакующий футбол и имели шансы забить. Я очень горжусь ими. Они, конечно, очень разочарованы, потому что мы были так близки к победе, но таков футбол. Горжусь тем, что тренирую этих игроков. Они сделали разницу на поле, и я очень благодарен, что они у меня есть», — приводит слова Кальцоны официальный сайт УЕФА.

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