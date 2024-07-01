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«Манчестер Юнайтед» представил домашнюю форму на сезон-2024/2025

«Манчестер Юнайтед» представил домашнюю форму на сезон-2024/2025
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Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter) представил новую домашнюю форму от немецкого спортивного бренда adidas, в которой команда будет выступать в сезоне-2024/2025.

Фото: ФК «Манчестер Юнайтед»

Отметим, что на кадре, демонстрирующем новую домашнюю форму, «Юнайтед» воссоздали празднование забитого мяча вингером Алехандро Гарначо в ворота «Вест Хэм Юнайтед».

Напомним, по итогам минувшего сезона английской Премьер-лиги «красные дьяволы» набрали 60 очков и расположились на восьмой строчке. Также подопечные Эрика тен Хага выиграли Кубок Англии, в финале этого турнира победив «Манчестер Сити» со счётом 2:1. В сезоне-2023/2024 «Манчестер Юнайтед» также участвовал в Лиге чемпионов, где не смог выйти из группы, заняв четвёртое место.

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