«Мы очень хотим победить». Защитник сборной Бельгии Кастань — о матче с Францией на Евро

Защитник сборной Бельгии Тимоти Кастань высказался в преддверии матча 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 с национальной командой Франции.

«Поскольку мы соседи [географически], этот матч всегда является классикой и чем-то особенным. Французы выиграли два последних матча с нами, хотя мы играли хорошо. Так что сейчас мы очень хотим победить», — приводит слова футболиста официальный сайт УЕФА.

Напомним, игра между Францией и Бельгией состоится сегодня, 1 июля. Матч пройдёт на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе. В качестве главного арбитра встречи выступит Гленн Нюберг из Швеции. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. По итогам группового этапа Евро-2024 сборная Франции набрала пять очков и заняла второе место в квартете D. Бельгийская национальная команда заработала четыре очка и расположилась на второй строчке в квартете E. Победитель данной пары в 1/4 финала встретится с победителем пары Португалия — Словения.