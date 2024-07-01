Нападающий «Краснодара» Кордоба может перейти в «Зенит» за € 12 млн — источник

Колумбийский нападающий «Краснодара» Джон Кордоба может перейти в санкт-петербургский «Зенит» за € 12 млн. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, руководство «быков» готово расстаться со своим основным нападающим. Отмечается, что сейчас «Краснодар» ведёт переговоры с «Зенитом» по поводу перехода футболиста. Сам Кордоба готов перейти в команду Сергея Семака, «Краснодар» не будет препятствовать уходу колумбийца.

Напомним, в прошлом сезоне 31-летний нападающий провёл 27 матчей в чемпионате России, отметившись 15 забитыми мячами и шестью результативными передачами. «Краснодар» финишировал на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2023/2024. Чемпионом страны в шестой раз подряд стал «Зенит».