Игрок Португалии Пальинья оценил сборную Словении перед матчем 1/8 финала Евро-2024

Футболист сборной Португалии Жоау Пальинья поделился мыслями о предстоящем матче 1/8 финала чемпионата Европы, в котором его сборная встретится с национальной командой Словении. Полузащитник оценил уровень соперника.

«Отсутствие опыта у сборной Словении? Когда ты выходишь в стадию плей-офф, думаю, опыт уже не сильно важен. Футбол идёт в моменте, это настоящее, и не так уж важно, что было в прошлом.

Мы знаем, с чем нам придётся столкнуться, знаем сильные стороны Словении. Против них сложно играть, но мы тоже сильны. Наши амбиции — быть на самом верху», — приводит слова Пальиньи официальный сайт УЕФА.

Сборные Португалии и Словении сыграют 1 июля. Встреча пройдёт во Франкфурте на стадионе «Дойче Банк Парк», начало — в 22:00 мск.

Португалия финишировала на первом месте в группе F с шестью очками, команда Словении с тремя очками оказалась третьей в квартете С.