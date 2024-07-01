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Валерий Непомнящий: сборная Грузии заканчивает Евро с высоко поднятой головой

Валерий Непомнящий: сборная Грузии заканчивает Евро с высоко поднятой головой
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Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий высказался о вылете сборной Грузии с Евро-2024. Напомним, на стадии 1/8 финала грузинская национальная команда проиграла сборной Испании (1:4). Несмотря на вылет с турнира, Грузия заслужила лестные отзывы, ведь на групповом этапе команда обыграла Португалию (2:0).

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
30 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
4 : 1
Грузия
0:1 Ле Норман – 18'     1:1 Родри – 39'     2:1 Руис – 51'     3:1 Уильямс – 75'     4:1 Ольмо – 83'    

«Испанцы просто хороши, не думаю, что Грузия могла добиться чего-то большего в матче с ними. Сегодня Испания не по зубам грузинам. Но они могут быть довольны собой: с трудом попали на Евро, вышли из группы, но проиграли явному фавориту чемпионата Европы. В каком-то смысле Грузии не повезло, но заканчивают Евро с высоко поднятой головой. Бывают такие поражения, которые воспринимаются как успех», – сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Календарь Евро-2024
Таблица Евро-2024
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