Валерий Непомнящий: сборная Грузии заканчивает Евро с высоко поднятой головой

Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий высказался о вылете сборной Грузии с Евро-2024. Напомним, на стадии 1/8 финала грузинская национальная команда проиграла сборной Испании (1:4). Несмотря на вылет с турнира, Грузия заслужила лестные отзывы, ведь на групповом этапе команда обыграла Португалию (2:0).

«Испанцы просто хороши, не думаю, что Грузия могла добиться чего-то большего в матче с ними. Сегодня Испания не по зубам грузинам. Но они могут быть довольны собой: с трудом попали на Евро, вышли из группы, но проиграли явному фавориту чемпионата Европы. В каком-то смысле Грузии не повезло, но заканчивают Евро с высоко поднятой головой. Бывают такие поражения, которые воспринимаются как успех», – сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.