Мбаппе: Франции удалось выйти в плей-офф Евро, сейчас мы хотим попасть в 1/4 финала

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе заявил, что команда Дидье Дешама желает пройти стадию 1/8 финала чемпионата Европы — 2024.

«Мы не показали высокий уровень на групповом этапе, но нам удалось выйти в плей-офф, и теперь мы намерены пробиться в четвертьфинал. Мы должны прибавить. Нам противостоит хорошая команда, если не выиграем — отправимся домой», — приводит слова Мбаппе официальный сайт УЕФА.

Напомним, сегодня, 1 июля, состоится игра 1/8 финала Евро-2024 между Францией и Бельгией. Матч пройдёт на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе. В качестве главного арбитра встречи выступит Гленн Нюберг из Швеции. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. По итогам группового этапа Евро-2024 сборная Франции набрала пять очков и заняла второе место в квартете D. Бельгийская национальная команда заработала четыре очка и расположилась на второй строчке в квартете E. Победитель данной пары в 1/4 финала встретится с победителем пары Португалия — Словения.