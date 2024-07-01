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Игрок Словакии: давно так не грустил из-за футбола, гол Беллингема стал кинжалом в сердце

Игрок Словакии: давно так не грустил из-за футбола, гол Беллингема стал кинжалом в сердце
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Защитник сборной Словакии Давид Ганцко поделился эмоциями от поражения в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 с Англией. Напомним, словаки вели в счёте вплоть до 90+5-й минуты, когда Джуда Беллингем забил ответный мяч и перевёл встречу в дополнительное время, где англичане смогли забить второй гол.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
30 июня 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Англия
Окончен
2 : 1
ДВ
Словакия
0:1 Шранц – 25'     1:1 Беллингем – 90+5'     2:1 Кейн – 91'    

«Я давно так не грустил из-за футбола. Я знаю, что это всего лишь игра, но мы были очень близки к чему-то особенному, к тому, о чём мечтали. Мы сделали всё возможное, чтобы это произошло, но в итоге всё перевернулось с ног на голову. Сравнявший счёт гол Беллингема стал кинжалом в сердце», — приводит слова Ганцко пресс-служба УЕФА.

Таким образом, сборная Англии вышла в четвертьфинал Евро-2024. В следующей стадии англичане сыграют с национальной командой Швейцарии. Словаки вылетели из турнира.

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