Игрок Словакии: давно так не грустил из-за футбола, гол Беллингема стал кинжалом в сердце

Защитник сборной Словакии Давид Ганцко поделился эмоциями от поражения в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 с Англией. Напомним, словаки вели в счёте вплоть до 90+5-й минуты, когда Джуда Беллингем забил ответный мяч и перевёл встречу в дополнительное время, где англичане смогли забить второй гол.

«Я давно так не грустил из-за футбола. Я знаю, что это всего лишь игра, но мы были очень близки к чему-то особенному, к тому, о чём мечтали. Мы сделали всё возможное, чтобы это произошло, но в итоге всё перевернулось с ног на голову. Сравнявший счёт гол Беллингема стал кинжалом в сердце», — приводит слова Ганцко пресс-служба УЕФА.

Таким образом, сборная Англии вышла в четвертьфинал Евро-2024. В следующей стадии англичане сыграют с национальной командой Швейцарии. Словаки вылетели из турнира.