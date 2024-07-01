Дидье Дешам: теперь у Франции второго шанса не будет

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам считает, что его команда, вышедшая в плей-офф Евро-2024, уже не имеет права на ошибку.

«Мы вступаем в новую фазу чемпионата, турнир внутри турнира. Теперь второго шанса не будет. Команды, прошедшие групповую стадию, лучше тех, кто отправился домой. Всё дело в создании остроты перед чужими воротами. Если вы хотите победить, вам нужно забивать, а мы этого не делали», — приводит слова Дешама официальный сайт УЕФА.

Напомним, сегодня, 1 июля, состоится игра 1/8 финала Евро-2024 между Францией и Бельгией. Матч пройдёт на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе. В качестве главного арбитра встречи выступит Гленн Нюберг из Швеции. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. По итогам группового этапа Евро-2024 сборная Франции набрала пять очков и заняла второе место в квартете D. Бельгийская национальная команда заработала четыре очка и расположилась на второй строчке в квартете E. Победитель данной пары в 1/4 финала встретится с победителем пары Португалия — Словения.