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Антониу Фонсека: Португалия обыграет Словению в 1/8 финала Евро-2024

Антониу Фонсека: Португалия обыграет Словению в 1/8 финала Евро-2024
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Бывший игрок сборной Португалии Антониу Фонсека поделился мыслями о предстоящем матче 1/8 финала чемпионата Европы, в котором его сборная встретится с национальной командой Словении. Игра состоится сегодня, 1 июля. Встреча пройдёт во Франкфурте на стадионе «Дойче Банк Парк», начало — в 22:00 мск.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
01 июля 2024, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Не начался
Словения
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Никаких лёгких матчей на этом Евро не было, как мы видели до сих пор. Португалия должна хорошо подготовиться к Словении, поэтому для неё не будет никаких сюрпризов. Для победы команде нужно играть с высокой интенсивностью, а Мартинесу нужно найти наилучший тактический подход к столь оборонительному сопернику. Это то, за что тренер и получает большие деньги. Я прогнозирую, что Португалия победит», – приводит слова Фонсеки Metaratings.

Португалия финишировала на первом месте в группе F с шестью очками, команда Словении с тремя очками оказалась третьей в квартете С.

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