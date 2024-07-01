Антониу Фонсека: Португалия обыграет Словению в 1/8 финала Евро-2024

Бывший игрок сборной Португалии Антониу Фонсека поделился мыслями о предстоящем матче 1/8 финала чемпионата Европы, в котором его сборная встретится с национальной командой Словении. Игра состоится сегодня, 1 июля. Встреча пройдёт во Франкфурте на стадионе «Дойче Банк Парк», начало — в 22:00 мск.

«Никаких лёгких матчей на этом Евро не было, как мы видели до сих пор. Португалия должна хорошо подготовиться к Словении, поэтому для неё не будет никаких сюрпризов. Для победы команде нужно играть с высокой интенсивностью, а Мартинесу нужно найти наилучший тактический подход к столь оборонительному сопернику. Это то, за что тренер и получает большие деньги. Я прогнозирую, что Португалия победит», – приводит слова Фонсеки Metaratings.

Португалия финишировала на первом месте в группе F с шестью очками, команда Словении с тремя очками оказалась третьей в квартете С.