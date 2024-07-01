ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Португалия — Словения. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сесар Навас прокомментировал победу сборной Испании над Грузией в 1/8 финала Евро

Сесар Навас прокомментировал победу сборной Испании над Грузией в 1/8 финала Евро
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-футболист клубов РПЛ Сесар Навас прокомментировал разгромную победу сборной Испании в матче 1/8 финала Евро-2024 с национальной командой Грузии (4:1).

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
30 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
4 : 1
Грузия
0:1 Ле Норман – 18'     1:1 Родри – 39'     2:1 Руис – 51'     3:1 Уильямс – 75'     4:1 Ольмо – 83'    

«Сборная Грузии вышла с чёткой идеей сыграть с очень плотными линиями, и надеясь украсть мяч, чтобы перейти в контратаку. В обороне они сыграли довольно плохо, поскольку Испания создала слишком много голевых моментов. Счёт мог быть гораздо крупнее. Временами они успешно защищались, потому что собирали много игроков возле своей штрафной, но не потому, что их игроки хорошо действовали тактически. В атаке в первом тайме у Грузии было несколько контратак, которые создавали опасность. Но в целом атакующая фаза их игры была плохой. На мой взгляд, Грузия могла действовать намного лучше в обороне и с более высокими линиями. И в атаке им было трудно, так как их техническое мастерство не так хорошо, как у испанских игроков. Возможно, они могли бы попытаться контролировать мяч несколько больше, а не играть исключительно на контратаках», – сказал Навас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Календарь Евро-2024
Таблица Евро-2024
Материалы по теме
Испания повторила рекорд России, а у Англии — чудо. Что творится на чемпионате Европы
Испания повторила рекорд России, а у Англии — чудо. Что творится на чемпионате Европы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android