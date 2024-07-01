Сесар Навас прокомментировал победу сборной Испании над Грузией в 1/8 финала Евро

Экс-футболист клубов РПЛ Сесар Навас прокомментировал разгромную победу сборной Испании в матче 1/8 финала Евро-2024 с национальной командой Грузии (4:1).

«Сборная Грузии вышла с чёткой идеей сыграть с очень плотными линиями, и надеясь украсть мяч, чтобы перейти в контратаку. В обороне они сыграли довольно плохо, поскольку Испания создала слишком много голевых моментов. Счёт мог быть гораздо крупнее. Временами они успешно защищались, потому что собирали много игроков возле своей штрафной, но не потому, что их игроки хорошо действовали тактически. В атаке в первом тайме у Грузии было несколько контратак, которые создавали опасность. Но в целом атакующая фаза их игры была плохой. На мой взгляд, Грузия могла действовать намного лучше в обороне и с более высокими линиями. И в атаке им было трудно, так как их техническое мастерство не так хорошо, как у испанских игроков. Возможно, они могли бы попытаться контролировать мяч несколько больше, а не играть исключительно на контратаках», – сказал Навас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.