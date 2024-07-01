Саутгейт высказался об игре сборной Англии в 1/8 финала Евро-2024 со Словакией

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался об игре своей команды в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2024. Напомним, англичане в дополнительное время обыграли Словакию со счётом 2:1 (1:1 – основное время).

«Ребята, которые вышли на поле, все сыграли свою роль, будь то создание голов или их предотвращение. В них есть дух, и именно он помог нам сегодня одержать победу.

Для молодой команды они проявили огромное терпение, когда проще было бы перевести мяч быстрее. В конце концов, это старомодный длинный заброс. Двух игроков, которые забили голы, мы могли бы снять с игры на 15 минут раньше, потому что они выглядели не в своей тарелке, но именно поэтому мы оставили их на поле.

Играть через прессинг в полузащите — это проблема, с которой мы сталкиваемся уже давно. Сегодня нам потребовалось время, чтобы найти тактику для этого, но мы продолжали давить и прощупывать, и в конце концов создали тот единственный шанс», — приводит слова Саутгейта пресс-служба УЕФА.

Таким образом, сборная Англии вышла в четвертьфинал Евро-2024. В следующей стадии англичане сыграют с национальной командой Швейцарии. Словаки вылетели из турнира.