Саутгейт: к сборной Англии всё ещё будут относиться с сомнением, и мы это понимаем

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался об отношении к своей команде после победы в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2024. Напомним, англичане в дополнительное время обыграли Словакию со счётом 2:1 (1:1 – основное время).

«Это очень важный момент для команды. Одно дело — выиграть матч со всеми своими звёздными игроками на поле, но то, что другие футболисты помогли нам преодолеть этот рубеж, почувствовали, что им доверяют, — это очень важно для нас.

К нам всё ещё будут относиться с сомнением, и мы это понимаем, но у нас есть качества, которые помогли нам удержаться в соревновании. Я очень горжусь духом и лидерством игроков», — приводит слова Саутгейта пресс-служба УЕФА.

Таким образом, сборная Англии вышла в четвертьфинал Евро-2024. В следующей стадии англичане сыграют с национальной командой Швейцарии. Словаки вылетели из турнира.