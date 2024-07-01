Форвард Англии Тони прокомментировал голы команды в 1/8 финала Евро-2024 со Словакией

Нападающий сборной Англии Айван Тони прокомментировал забитые голы своей команды в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 со Словакией. Напомним, первый гол англичан забил полузащитник Джуд Беллингем. Второй мяч в свой активе записал форвард Гарри Кейн, замкнувший передачу Тони.

«Мой настрой? Выложиться по полной. Очевидно, я чувствовал, что могу уловить возможность. Я чувствовал, что мяч попадёт к кому-то из наших игроков. К счастью, мяч попал к Джуду и он сумел переправить его в сетку. Я видел, что он хорошо приложился к мячу, и видел, как он полетел в ворота. Я знал, что мяч попадёт в цель. Это было просто облегчение.

Когда мы перевели игру в дополнительное время, забив гол так поздно, я думаю, было бы немного бессмысленно проиграть. Незадолго до этого я сказал Кейну, что всякий раз, когда я буду получать мяч на задней линии, буду посылать его на дальнюю штангу, и он оказался там, чтобы отправить мяч в сетку», — приводит слова Тони пресс-служба УЕФА.