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Португалия — Словения. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Тедеско: мы доверяем всем игрокам, но выпустить на поле можем только 11 футболистов

Тедеско: мы доверяем всем игрокам, но выпустить на поле можем только 11 футболистов
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Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско заявил, что сохраняет доверие ко всем футболистам своей команды.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
01 июля 2024, понедельник. 19:00 МСК
Франция
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы доверяем всем нашим игрокам. Наша единственная проблема в том, что мы можем выпустить на поле только 11 футболистов. В боевой готовности находятся куда больше, и это сложная задача — решить, кто будет на скамейке запасных, ведь все фантастически работают на тренировках, и у каждого свои особенности», — приводит слова Тедеско официальный сайт УЕФА.

Календарь Евро-2024
Турнирная сетка Евро-2024

Напомним, сегодня, 1 июля, состоится игра 1/8 финала Евро-2024 между Францией и Бельгией. Матч пройдёт на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе. В качестве главного арбитра встречи выступит Гленн Нюберг из Швеции. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. По итогам группового этапа Евро-2024 сборная Франции набрала пять очков и заняла второе место в квартете D. Бельгийская национальная команда заработала четыре очка и расположилась на второй строчке в квартете E. Победитель данной пары в 1/4 финала встретится с победителем пары Португалия — Словения.

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