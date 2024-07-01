Тедеско: мы доверяем всем игрокам, но выпустить на поле можем только 11 футболистов

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско заявил, что сохраняет доверие ко всем футболистам своей команды.

«Мы доверяем всем нашим игрокам. Наша единственная проблема в том, что мы можем выпустить на поле только 11 футболистов. В боевой готовности находятся куда больше, и это сложная задача — решить, кто будет на скамейке запасных, ведь все фантастически работают на тренировках, и у каждого свои особенности», — приводит слова Тедеско официальный сайт УЕФА.

Напомним, сегодня, 1 июля, состоится игра 1/8 финала Евро-2024 между Францией и Бельгией. Матч пройдёт на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе. В качестве главного арбитра встречи выступит Гленн Нюберг из Швеции. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. По итогам группового этапа Евро-2024 сборная Франции набрала пять очков и заняла второе место в квартете D. Бельгийская национальная команда заработала четыре очка и расположилась на второй строчке в квартете E. Победитель данной пары в 1/4 финала встретится с победителем пары Португалия — Словения.