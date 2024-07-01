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Канчельскис: переживали за Грузию на Евро, но надо быть реалистами

Канчельскис: переживали за Грузию на Евро, но надо быть реалистами
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался об успехах национальной команды Грузии на чемпионате Европы — 2024.

«Многие переживали за Грузию. Но надо быть реалистами — Испания по уровню их выше. Но грузинам надо отдать должное! Они сделали большой шаг для развития футбола. Несмотря на крупный проигрыш, надо не забывать, что первый раз на Евро. Отыграли неплохо. Но испанцы были сильнее во всех компонентах», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Календарь Евро-2024
Турнирная сетка Евро-2024

Напомним, накануне, 30 июня, сборная Грузии провела матч 1/8 финала Евро-2024 с национальной командой Испании. Игра прошла на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне и завершилась победой испанцев со счётом 4:1.

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