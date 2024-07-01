«Локомотив» объявил об уходе Антона Миранчука

Московский «Локомотив» официально объявил об уходе полузащитника Антона Миранчука в связи с истечением срока действия контракта.

«Благодарим Антона за время, проведённое в клубе, и вклад в его достижения! Желаем удачи и успешного продолжения карьеры», — говорится в заявлении пресс-службы в телеграм-канале клуба.

Миранчук попал в академию железнодорожников в 2011 году, уже через год дебютировал в молодёжном первенстве. В конце 2013-го Антон впервые сыграл за основной состав.

В общей сложности 28-летний полузащитник провёл за красно-зелёных 217 матчей, забил 51 гол, завоевал чемпионство, стал трёхкратным обладателем Кубка и победителем Суперкубка России. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 6 млн.