Защитник «Локомотива» Ньямси спрогнозировал итог матча 1/8 финала Евро Франция — Бельгия

Французский защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси высказался в преддверии матча 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 Франция — Бельгия. По его мнению, французская сборная должна победить бельгийцев. В то же время Ньямси считает, что на Евро-2024 Франции будет тяжело побороться за трофей.

«Я думаю, что в этом году сборной Франции будет тяжело на чемпионате Европы. Сейчас все команды на турнире показывают хороший футбол. У всех очень хорошая защита, всем тяжело забивать. Наши болельщики злы на сборную из-за низкой результативности в группе.

Сейчас мы все ждём матч с Бельгией – для нас это сродни дерби. Думаю, Франция победит. Мы все надеемся, что Франция победит на чемпионате Европы, а Мбаппе, Гризманн или Дембеле наконец-то забьют свои голы на этом турнире», – приводит слова Ньямси Metaratings.

Напомним, игра между Францией и Бельгией состоится сегодня, 1 июля. Матч пройдёт на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе. В качестве главного арбитра встречи выступит Гленн Нюберг из Швеции. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. По итогам группового этапа Евро-2024 сборная Франции набрала пять очков и заняла второе место в квартете D. Бельгийская национальная команда заработала четыре очка и расположилась на второй строчке в квартете E. Победитель данной пары в 1/4 финала встретится с победителем пары Португалия — Словения.