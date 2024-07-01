Тетрадзе назвал вратаря сборной Грузии Мамардашвили открытием чемпионата Европы

Бывший советский и российский футболист Омари Тетрадзе назвал вратаря сборной Грузии Георгия Мамардашвили открытием чемпионата Европы — 2024. Накануне грузинская национальная команда покинула континентальное первенство, уступив сборной Испании со счётом 1:4 на стадии 1/8 финала турнира.

«Мамардашвили — открытие этого Евро. Он квалифицированный вратарь, уверенный. Да, с Испанией пропустил четыре гола, но всё равно претендует на звание лучшего вратаря по игре. Не сомневаюсь, что им заинтересуются большие клубы. Он этого заслуживает своей игрой», — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Стоит отметить, что, несмотря на вылет с турнира, Грузия заслужила лестные отзывы, ведь на групповом этапе команда обыграла Португалию (2:0).