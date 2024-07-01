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Тетрадзе назвал вратаря сборной Грузии Мамардашвили открытием чемпионата Европы

Тетрадзе назвал вратаря сборной Грузии Мамардашвили открытием чемпионата Европы
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Бывший советский и российский футболист Омари Тетрадзе назвал вратаря сборной Грузии Георгия Мамардашвили открытием чемпионата Европы — 2024. Накануне грузинская национальная команда покинула континентальное первенство, уступив сборной Испании со счётом 1:4 на стадии 1/8 финала турнира.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
30 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
4 : 1
Грузия
0:1 Ле Норман – 18'     1:1 Родри – 39'     2:1 Руис – 51'     3:1 Уильямс – 75'     4:1 Ольмо – 83'    

«Мамардашвили — открытие этого Евро. Он квалифицированный вратарь, уверенный. Да, с Испанией пропустил четыре гола, но всё равно претендует на звание лучшего вратаря по игре. Не сомневаюсь, что им заинтересуются большие клубы. Он этого заслуживает своей игрой», — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Стоит отметить, что, несмотря на вылет с турнира, Грузия заслужила лестные отзывы, ведь на групповом этапе команда обыграла Португалию (2:0).

Календарь Евро-2024
Таблица Евро-2024
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