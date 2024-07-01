«Мы хотели сохранить Миранчука». В «Локомотиве» прокомментировали уход Антона из клуба

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко высказался об уходе полузащитника Антона Миранчука в связи с истечением срока действия контракта.

«Мы хотели сохранить Миранчука в составе. Понимая его значимость для команды, учитывая вклад в победы и годы, проведённые воспитанником в «Локомотиве», клуб сделал футболисту максимально возможное предложение по новому контракту, однако Миранчук его не принял», — приводит слова Леонченко «Матч ТВ».

Сегодня, 1 июля, московский «Локомотив» официально объявил об уходе полузащитника Антона Миранчука. Футболист дебютировал за основной состав команды в конце 2013 года. В общей сложности 28-летний полузащитник провёл за красно-зелёных 217 матчей, забил 51 гол, завоевал чемпионство, стал трёхкратным обладателем Кубка и победителем Суперкубка России. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 6 млн.