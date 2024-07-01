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Джикия отказал «Динамо» из-за нежелания выступать за принципиального соперника «Спартака»

Джикия отказал «Динамо» из-за нежелания выступать за принципиального соперника «Спартака»
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«Динамо» проявляло интерес к 30-летнему российскому экс-защитнику «Спартака» Георгию Джикии, но не смогло договориться с футболистом. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, сам футболист отказался обсуждать какие-либо условия, так как «Динамо» является принципиальным соперником «Спартака». Джикия не хотел бы после долгой и успешной карьеры в «Спартаке» переходить в стан принципиального соперника красно-белых.

Напомним, 18 мая «Спартак» объявил, что принял решение не продлевать контракт с 30-летним защитником. Джикия провёл за красно‑белых 215 матчей, в составе команды футболист выиграл чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны. Согласно информации, представленной на авторитетном портале Transfermarkt, рыночная стоимость российского футболиста составляет € 3,5 млн.

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