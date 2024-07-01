Агент сообщил, что Антон Миранчук продолжит карьеру в другом чемпионате

Агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, высказался об уходе своего клиента из московского клуба.

«Антон ушёл, потому что сошлось много факторов: как делалось предложение и так далее. Клуб стал не тем. Антон продолжит карьеру в другом чемпионате. Россию мы не рассматриваем», — сказал Шпинёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Сегодня, 1 июля, московский «Локомотив» официально объявил об уходе полузащитника Антона Миранчука. Футболист дебютировал за основной состав команды в конце 2013 года. В общей сложности 28-летний полузащитник провёл за красно-зелёных 217 матчей, забил 51 гол, завоевал чемпионство, стал трёхкратным обладателем Кубка и победителем Суперкубка России. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 6 млн.