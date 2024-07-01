Канчельскис: у Англии нет красивой игры, со скрипом идут дальше на Евро

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал игру сборной Англии в матче 1/8 финала Евро-2024 со Словакией. Напомним, Англия проигрывала словакам и лишь гол Беллингема на 90+5-й минуте спас сборную, переведя встречу в овертайм, в начале которого Гарри Кейн забил второй гол сборной и принёс Англии победу в матче.

«Англия сделала результат, прошла дальше. Пока команда на плаву. Конечно, особо красивой игры нет, со скрипом идут дальше. Впереди матч со Швейцарией.

Все команды сейчас научились играть. Кому-то просто везёт. Это футбол. Да, на бумаге Италия была сильнее Швейцарии, но швейцарцы оказались лучше. Будет интересно посмотреть, как сыграют с Англией», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.