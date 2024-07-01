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Канчельскис: у Англии нет красивой игры, со скрипом идут дальше на Евро

Канчельскис: у Англии нет красивой игры, со скрипом идут дальше на Евро
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Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал игру сборной Англии в матче 1/8 финала Евро-2024 со Словакией. Напомним, Англия проигрывала словакам и лишь гол Беллингема на 90+5-й минуте спас сборную, переведя встречу в овертайм, в начале которого Гарри Кейн забил второй гол сборной и принёс Англии победу в матче.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
30 июня 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Англия
Окончен
2 : 1
ДВ
Словакия
0:1 Шранц – 25'     1:1 Беллингем – 90+5'     2:1 Кейн – 91'    

«Англия сделала результат, прошла дальше. Пока команда на плаву. Конечно, особо красивой игры нет, со скрипом идут дальше. Впереди матч со Швейцарией.

Все команды сейчас научились играть. Кому-то просто везёт. Это футбол. Да, на бумаге Италия была сильнее Швейцарии, но швейцарцы оказались лучше. Будет интересно посмотреть, как сыграют с Англией», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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