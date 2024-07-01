Пименов: «Локомотиву» надо было находить компромисс с Антоном Миранчуком

Бывший футболист «Локомотива» Руслан Пименов высказался о покинувшем железнодорожников полузащитнике Антоне Миранчуке.

«С Миранчуком надо было находить компромисс. Антон — лидер команды. Таким же был и Глушенков. Уход этих игроков будет потерей для клуба. Очень сложно будет кем-то заменить. Команда была симпатичной, когда в ней играли девять русских игроков. Сейчас же дыры будут заполнять иностранцами», — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионат» Марией Куцубеевой.

Напомним, сегодня, 1 июля, «Локомотив» объявил об уходе Миранчука в связи с истечением срока действия контракта. Отметим, что в общей сложности 28-летний полузащитник провёл за красно-зелёных 217 матчей, забил 51 гол, завоевал чемпионство, стал трёхкратным обладателем Кубка и победителем Суперкубка России. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 6 млн.