Беллингем не будет наказан за неприличный жест в матче со сборной Словакии

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем не понесёт наказания за неприличный жест, продемонстрированный им по ходу игры 1/8 финала Евро-2024 с национальной командой Словакии. Об этом сообщает известный журналист Мэтт Лоу в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, УЕФА рассмотрит все инциденты, которые произошли в матче между англичанами и словаками (2:1), однако Беллингем наказан не будет. Напомним, после забитого гола Джуд опустил руку в область паха и помахал ей там. После этого футболиста обвинили в неуважении.

Сборная Англии заняла первое место в своей группе, набрав пять очков. Команда обыграла национальную команду Сербии (1:0), а также сыграла вничью с Данией (1:1) и Словенией (0:0). В четвертьфинале турнира сборная Англии сыграет с национальной командой Швейцарии.