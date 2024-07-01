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«Аякс» объявил об уходе Микаутадзе в «Метц» за € 13 млн

«Аякс» объявил об уходе Микаутадзе в «Метц» за € 13 млн
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Французский «Метц» выкупит у амстердамского «Аякса» права на нападающего сборной Грузии Жоржа Микаутадзе, сообщает пресс-служба нидерландского клуба. Напомним, форвард провёл во Франции вторую половину сезона-2023/2024 на правах аренды. Сообщается, что французский клуб заплатит за Микаутадзе € 13 млн.

Напомним, Микаутадзе находился в системе «Метца» с 2017 года. Летом 2023-го «Аякс» приобрёл футболиста за € 16 млн, однако спустя полгода отправил форварда обратно во французский клуб на правах полугодичной аренды. Всего Микаутадзе провёл девять матчей во всех турнирах и не смог отметиться результативными действиями. За последние полгода в «Метце» Жорж провёл 19 матчей, в которых забил 12 голов и отдал одну результативную передачу.

Отметим, что 23-летний нападающий выступал на Евро-2024 в составе сборной Грузии. Микаутадзе сыграл четыре игры, забил три мяча и отдал одну голевую передачу.

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