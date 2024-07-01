Сергей Кирьяков: на этом Евро Франция не имеет такого преимущества, как раньше

Российский тренер Сергей Кирьяков высказался о выступлении сборной Франции на Евро-2024.

«В паре Франция — Бельгия и те и другие на групповом этапе не показали какого-то фантастического футбола. У французов вижу одну проблему — нет центрального форварда. Жиру уже не тянет. Если раньше он цеплялся за мячи вверху и внизу, выигрывал борьбу, то сейчас не хватает скорости. Сейчас Франция не имеет такого большого преимущества, скоростей, как раньше, нет. Роль играет и Мбаппе-зависимость. Для Дешама важно хорошо выстроить игру в атаке. Но по линиям, набору футболистов у Франции всё хорошо. Выбор у тренерского штаба есть, главное — определиться с нападающим и с тем, где расположить Мбаппе.

Бельгия — команда, которой предстоит смена поколений. Нынешняя плеяда на сходе и хочет хлопнуть дверью. В некоторых эпизодах это просматривается. В матче с Румынией мы увидели очень хорошую игру Лукаку, но у него проблемы в завершении. Де Брёйне уже не тот, что был несколько лет назад, но уровень он держит. Не хватает двух братьев Азаров по флангам, молодого и быстрого Карраско.

Это будет принципиальная игра равных соперников. Вмешаются определённые нюансы, индивидуальные действия игроков», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.