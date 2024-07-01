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«Хетафе» объявил о возвращении Гринвуда в «Манчестер Юнайтед»

«Хетафе» объявил о возвращении Гринвуда в «Манчестер Юнайтед»
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22-летний нападающий Мэйсон Гринвуд, выступавший в сезоне-2023/2024 за «Хетафе» на правах аренды, вернулся в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает пресс-служба испанского клуба.

Ранее в СМИ сообщалось об интересе к английскому форварду со стороны итальянских «Ювентуса» и «Лацио», испанской «Валенсии», французского «Марселя» и турецкого «Фенербахче».

Напомним, в минувшем сезоне Гринвуд принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с английским клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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