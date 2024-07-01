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Кузьмичёв: «Локо» был рядом в переговорах с Миранчуком, но принял принципиальное решение

Кузьмичёв: «Локо» был рядом в переговорах с Миранчуком, но принял принципиальное решение
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Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичёв высказался о покинувшем железнодорожников полузащитнике Антоне Миранчуке.

«Для всей футбольной общественности решение «Локомотива» не сохранять Миранчука выглядит нелогичным. Я знаю, что по цифрам были рядом, чтобы договориться, но в какой-то момент клуб принял принципиальное решение — и всё затормозилось.

Потеря стольких ведущих игроков отразится на качестве игры. Нужно было внимательнее отнестись к этому вопросу и сохранить игроков. Насколько я знаю, переговоры шли в ключе, что агентская группа, которая сопровождает Антона, отказалась от притязаний в свою сторону. Но должны были быть приемлемые условия для игрока. Но даже это не дало никакого положительного результата», — сказал Кузмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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