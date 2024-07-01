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Навас: Мамардашвили показал на Евро, что он звезда на уровне Кварацхелии

Навас: Мамардашвили показал на Евро, что он звезда на уровне Кварацхелии
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Испанский экс-футболист «Рубина» Сесар Навас назвал вратаря сборной Грузии Георгия Мамардашвили открытием чемпионата Европы — 2024. Накануне грузинская национальная команда покинула континентальное первенство, уступив сборной Испании со счётом 1:4 на стадии 1/8 финала турнира.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
30 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
4 : 1
Грузия
0:1 Ле Норман – 18'     1:1 Родри – 39'     2:1 Руис – 51'     3:1 Уильямс – 75'     4:1 Ольмо – 83'    

«Что касается вратаря Мамардашвили, то он продемонстрировал весь свой потенциал на Евро, он вратарь европейского уровня. Георгий на уровне Кварацхелии, это две большие звезды грузинского футбола», – сказал Сесар Навас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Стоит отметить, что, несмотря на вылет с турнира, Грузия заслужила лестные отзывы, ведь она вышла в плей-офф, обыграв на групповом этапе Португалию (2:0).

Календарь Евро-2024
Таблица Евро-2024
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