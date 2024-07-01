Навас: Мамардашвили показал на Евро, что он звезда на уровне Кварацхелии

Испанский экс-футболист «Рубина» Сесар Навас назвал вратаря сборной Грузии Георгия Мамардашвили открытием чемпионата Европы — 2024. Накануне грузинская национальная команда покинула континентальное первенство, уступив сборной Испании со счётом 1:4 на стадии 1/8 финала турнира.

«Что касается вратаря Мамардашвили, то он продемонстрировал весь свой потенциал на Евро, он вратарь европейского уровня. Георгий на уровне Кварацхелии, это две большие звезды грузинского футбола», – сказал Сесар Навас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Стоит отметить, что, несмотря на вылет с турнира, Грузия заслужила лестные отзывы, ведь она вышла в плей-офф, обыграв на групповом этапе Португалию (2:0).