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Дисквалифицированный за допинг Погба посетит матч 1/8 финала Евро-2024 Франция — Бельгия

Дисквалифицированный за допинг Погба посетит матч 1/8 финала Евро-2024 Франция — Бельгия
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Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба, который отбывает четырёхлетнюю дисквалификацию за допинг, посетит матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Франции и Бельгии. Об этом сообщает Footmercato.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
01 июля 2024, понедельник. 19:00 МСК
Франция
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, в августе минувшего года французский полузащитник сдал положительную допинг-пробу. 29 февраля антидопинговый суд подтвердил решение об отстранении футболиста на четыре года. После того как суд принял решение об отстранении Погба, он подал апелляцию. В составе национальной команды Франции Поль Погба стал чемпионом мира в России в 2018 году.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024

Игра между Францией и Бельгией состоится сегодня, 1 июля. Матч пройдёт на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе. В качестве главного арбитра встречи выступит Гленн Нюберг из Швеции. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. По итогам группового этапа Евро-2024 сборная Франции набрала пять очков и заняла второе место в квартете D. Бельгийская национальная команда заработала четыре очка и расположилась на второй строчке в квартете E. Победитель данной пары в 1/4 финала встретится с победителем пары Португалия — Словения.

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