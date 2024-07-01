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Кузьмичёв: Джикия будет доказывать, что «Спартак» ошибся

Кузьмичёв: Джикия будет доказывать, что «Спартак» ошибся
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Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичёв поделился мнением о будущем экс-защитника красно-белых Георгия Джикии.

«Мне сложно представить Георгия в «Химках». Тут даже дело не в деньгах, а в спортивной составляющей. Думаю, что это будет зарубежный клуб. У Джикии хороший возраст для центрального защитника. Ближайшие года способен играть на высоком уровне. Он не потерял мотивацию. Сейчас будет свой игрой доказывать, что «Спартак» ошибся, когда с ним расстался», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионат» Марией Куцубеевой.

Напомним, 18 мая «Спартак» объявил, что принял решение не продлевать контракт с 30-летним защитником. Джикия провёл за красно‑белых 215 матчей, в составе команды футболист выиграл чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны. Согласно информации, представленной на авторитетном портале Transfermarkt, рыночная стоимость российского футболиста составляет € 3,5 млн.

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