«Динамо» объявило об уходе Антона Шунина

Московское «Динамо» на своём официальном сайте объявило об уходе 37-летнего голкипера Антона Шунина, который находился в системе клуба с 1994 года.

«У 37-летнего голкипера истёк срок действия контракта. Антон провёл в «Динамо» всю свою футбольную жизнь, стал первым среди вратарей по количеству игр за бело-голубых и вошёл в клуб Льва Ивановича Яшина. С основной командой трижды становился бронзовым призёром лиги, дважды доходил до финала Кубка и попадал в список 33 лучших футболистов чемпионата России. Спасибо за всё, эпоха!» — написала пресс-служба бело-голубых.

Напомним, Шунин является воспитанником «Динамо», за взрослую команду которого он выступает с 2007 года. За этот период он принял участие в 366 матчах во всех турнирах, в 125 из которых отыграл «на ноль».

В прошлом сезоне Антон Шунин принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в трёх из которых он отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 400 тыс.