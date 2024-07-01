ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Португалия — Словения. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Динамо» объявило об уходе Антона Шунина

«Динамо» объявило об уходе Антона Шунина
Аудио-версия:
Комментарии

Московское «Динамо» на своём официальном сайте объявило об уходе 37-летнего голкипера Антона Шунина, который находился в системе клуба с 1994 года.

«У 37-летнего голкипера истёк срок действия контракта. Антон провёл в «Динамо» всю свою футбольную жизнь, стал первым среди вратарей по количеству игр за бело-голубых и вошёл в клуб Льва Ивановича Яшина. С основной командой трижды становился бронзовым призёром лиги, дважды доходил до финала Кубка и попадал в список 33 лучших футболистов чемпионата России. Спасибо за всё, эпоха!» — написала пресс-служба бело-голубых.

Напомним, Шунин является воспитанником «Динамо», за взрослую команду которого он выступает с 2007 года. За этот период он принял участие в 366 матчах во всех турнирах, в 125 из которых отыграл «на ноль».

В прошлом сезоне Антон Шунин принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в трёх из которых он отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 400 тыс.

Материалы по теме
Эти футболисты РПЛ сегодня проснулись безработными. Из известных фамилий не только Дзюба
Эти футболисты РПЛ сегодня проснулись безработными. Из известных фамилий не только Дзюба
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android