Саутгейт — о матче со Словакией: это был тот вечер, когда я не был готов ехать домой

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался об игре Словакии в матче с англичанами в рамках 1/8 финала турнира. Напомним, Англия в дополнительное время обыграла словаков со счётом 2:1 (1:1 – основное время).

«Игра Словакии? Мы ничуть не удивились, у них хорошая команда, и их хорошо тренируют. Мы не очень здорово оборонялись во время пары длинных забросов, и нам было сложно пробиться через высокий прессинг. Им пришлось невероятно много работать, но мы знали, что один гол всё изменит, и я всегда верил, что мы его забьём, может быть, не так поздно, но это был тот вечер, когда я не был готов ехать домой. Очевидно, игроки чувствовали то же самое», — приводит слова Саутгейта пресс-служба УЕФА.

Таким образом, сборная Англии вышла в четвертьфинал Евро-2024. В следующей стадии англичане сыграют с национальной командой Швейцарии. Словаки вылетели из турнира.