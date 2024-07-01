В РФС объяснили, почему выбрали КНДР соперником женской сборной России по футболу

В Российском футбольном союзе (РФС) объяснили, почему выбрали КНДР соперником для женской сборной России по футболу.

«Российскому футбольному союзу важно обеспечить наши сборные сильными спарринг-партнёрами. Эти матчи позволят проверить нашу сборную в игре с сильным соперником, оценить уровень подготовленности наших футболисток и в конечном итоге наметить пути дальнейшей работы по совершенствованию спортивного мастерства как в национальной женской команде, так и в клубах. Сборная КНДР в женском футболе считается одной из сильнейших в мире, в рейтинге ФИФА она опережает такие футбольные страны как, например, Нидерланды и Италия. Поэтому мы обратились в Ассоциацию футбола КНДР с предложением провести матч между нашими женскими командами. Мы установили хороший диалог и планируем, что в будущем нам также удастся провести матчи наших мужских юношеских сборных со сверстниками из КНДР», — сообщили в службе коммуникаций РФС корреспонденту «Чемпионата» Валентине Сивкович.