Новичок «Ростова» Ханкич: сперва семья была не слишком счастлива из-за переезда в Россию

Новый голкипер футбольного клуба «Ростов» Хидает Ханкич рассказал о реакции своей семьи на новость о переходе в команду из России. Напомним, 30-летний боснийский вратарь родился и вырос в Австрии и имеет гражданство этой страны.

«Когда рассказал семье про Россию, сперва они не были слишком счастливы из-за этого конфликта и всех событий, происходящих в мире. Но они знали о России очень мало, о том, какая здесь жизнь. Хотя, например, все удивлялись, когда у того же Мартина Штранцля спрашивали про Россию и он говорил только хорошее про Москву, страну, РПЛ. Люди в Австрии просто ничего не знают про Россию. И моё первое впечатление, когда я оказался здесь: «Вау, это действительно высочайший уровень организации, профессионализма и всего остального». И моя семья сейчас тоже счастлива и спокойна», — приводит слова Ханкича «РБ Спорт».

«Ростов» объявил о переходе Ханкича 25 июня. Последним клубом голкипера был болгарский «Ботев». 30-летний игрок провёл за болгарский клуб 25 матчей во всех соревнованиях в сезоне-2023/2024 и пропустил 21 гол. За эту команду голкипер выступал с июля 2021 года и с того момента сыграл суммарно 62 встречи. Ранее футболист выступал за румынский «Ботошани», чешскую «Младу Болеслав», а также за ряд австрийских клубов.