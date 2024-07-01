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Бруну Фернандеш высказался о предстоящем матче 1/8 финала Евро со Словенией

Бруну Фернандеш высказался о предстоящем матче 1/8 финала Евро со Словенией
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Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш поделился мыслями о предстоящем матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2024, в котором португальцы встретятся с национальной командой Словении.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
01 июля 2024, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Не начался
Словения
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы уже встречались со Словенией в товарищеском матче, так что у нас есть представление о том, что мы можем сделать. Мы должны быть терпеливы, они защищаются низким блоком и физически сильны. Мы должны вымотать их. Они также хороши в переломных моментах. Мы уважаем Словению, но не боимся ни одной команды. Неважно, с кем мы встречаемся, мы хотим победить», — приводит слова Фернандеша пресс-служба УЕФА.

Сборные Португалии и Словении сыграют 1 июля. Встреча пройдёт во Франкфурте на стадионе «Дойче Банк Парк», начало — в 22:00 мск.

Португалия финишировала на первом месте в группе F с шестью очками, команда Словении с тремя очками оказалась третьей в квартете С.

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